KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 330 milyon lira maliyetle tamamlanan ve Konya'nın en büyük gençlik kampüsü olan Ereğli Gençlik Kampüsü'nün açılışı coşkulu törenle gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar, 'Büyükşehir bizim ağabeyimiz, Büyükşehir bizim hamimiz. Ağabeyimiz ve hamimiz olmaya devam edecek. İyi ki varlar. Bundan sonra da Ereğli için hep beraber el ele hizmet edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve bu binanın yapımında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum' açıklamalarını yaptı.

Ereğli Kaymakamı Murat Eren, 'Umut ediyorum ki Büyükşehir Belediyemizin kurmuş olduğu Bilgenahane, nitelikli insan yetiştirme konusunda ilçemize ve öğrencilerimize önemli katkı sunacaktır. Biliyorsunuz sadece örgün eğitim değil, pandemi ile birlikte uzaktan eğitimde son derece yaygınlaştı. Umut ediyorum ki Bilgehanemiz bu alanda da önemli hizmetler verecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'FİKİRLERİN FİLİZLENDİĞİ, HAYALLERİN TEKNOLOJİYLE BULUŞTUĞU, GENÇLİĞİN SESİNİN YANKI BULDUĞU YAŞAYAN BİR KAMPÜS OLACAK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şifa Hamamı'yla, Ulu Cami'siyle, Rüstem Paşa Kervansarayı'yla tarihe tanıklık eden, eserlerini göğsüne inci gibi dizmiş olan Ereğli'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Altay, Konya'nın, asırlardır ilim ve irfanın başkenti; 'Oku' emrinin gönüllerde yankılandığı bir eğitim ocağı olduğunu belirtti.

Tüm güçleriyle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Altay, 'Çünkü gençlerimiz, sahip olduğumuz en değerli hazinedir. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, 'en güzel yatırım, gençlerimize yapılan yatırımdır.' Allah tüm gençlerimizi korusun. Onları girdikleri her işte muvaffak etsin. Ereğli İlçe Başkanımızın da değerli katkıları var. Kendisine ve teşkilatımıza da teşekkür ediyorum' diye konuştu.