Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları Projesi” kapsamında Zafer Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayraklarla sürüş etkinliği düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Güvenli Okul Yolları Projesi” kapsamında Zafer Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel sürüş etkinliği gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta birimlerinin ve öğretmenlerin eşlik ettiği sürüş esnasında öğrenciler, bisikletlerinin gidonlarına bağladıkları bayraklarla belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi.

Öğrenciler, ayrıca kavşaklardan geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi. Etkinliğe katılan öğrencilere Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi.

ÖĞRENCİLERDEN KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Öğrenciler, bisiklet kullanırken her zaman bisiklet yollarını tercih ettiklerini ifade etti. Cumhuriyet’in 101. Yılında etkinlik düzenlemenin mutluluk verici olduğunu belirten öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla “Güvenli Okul Yolları Projesi” yürütüyor.