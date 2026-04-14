Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Gödene'ye kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve Kütüphane binasının temeli atıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Gödene Mahallesi'ne kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve Kütüphane binasının temeli atıldı.

Temel atma programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların ve gençlerin kullanacağı bir mekanın Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle yapılmış olacağını dile getirerek, 'Bugüne kadar yaptığımız işlerin tamamında ya yanımızda ya arkamızda ya da muhakkak maddi veya manevi desteğiyle yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah'ım razı olsun' diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE KIYMETLİ BAKANIMIZ MURAT KURUM'LA BERABER ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ'

Tüm Konya'ya, tüm Türkiye'ye örnek hizmetler yapılırken Meram'ın da yatırımlar aldığını kaydeden Başkan Kavuş, 'Meram'ın birçok mahallesinde gücümüzün yetince kendimiz, gücümüz yetmediği zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok kıymetli Bakanımız Murat Kurum'la beraber çok güzel işler yapıyoruz. Böylelikle el birliğiyle Meram'ı, Konya'yı Türkiye'nin en güzel illerinden biri haline getirdik' değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'da her hafta bir açılış, bir temel atma yapıldığını ve bundan dolayı da son derece heyecanlı ve coşkulu olduklarını belirterek, 'Burada Konya'mıza kazandırdığımız bu güzel eserimiz de bu hizmet anlayışımızın bir parçası. İnşallah gençlerimiz de buradan en iyi şekilde müstefit olacaktır. Şehirleri imar ederken bir yandan nesillerimizi ihya ediyoruz. Diğer yandan vatandaşımızın gönlüne, kalbine girerek gönlünü ve kalbini imar ve ihya etme gayreti içerisinde oluyoruz. Bu hizmetin bu hale getirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli ekibi olmak üzere hepsini canı gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY 'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK' VURGUSU YAPTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla şehri nakış nakış işlediklerini belirtti. 'Konya modeli Belediyecilik' diye ifade ettikleri anlayışın aslında şehri imar ederken bir taraftan da nesli ihya edecek projeler üretmek olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Çünkü rahmetli Turgut Cansever diyor ki; 'Eğer şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz o imar ettiğiniz şehri ihmal ettiğiniz nesil tarumar eder'. Dolayısıyla biz hem Konya'yı 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçemizde imar ediyoruz. Bir taraftan da neslin ihyası ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz' diye konuştu.

Gödene Mahallesi'nin özellikle Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu konutlar sonrası oluşan bir mahalle olduğunu anımsatan Başkan Altay, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye'ye kazandırdığımız önemli işlerden birisi. Buradaki eksiklerin giderilmesi ile ilgili Meram Belediyemiz ile yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hemen arkamızda Meram Belediyemizin bir spor salonu var. Otobüs hareket merkezimiz inşa edildi. Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi karakol binamız yapıldı. Şimdi de öğrencilerimiz için önemli bir tesisi inşallah hep birlikte hizmete açmış olacağız' cümlelerini kullandı.

'BİZ HİÇ YIKMAYA UĞRAŞMADIK'

Başkan Altay, Konya Modeli Belediyeciliğin önemli referanslarından birisinin de geçmişe sahip çıkarak geleceği inşa etmek olduğuna vurgu yaparak, 'Bilgehanelerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında Tahir Başkanımızın oluşturduğu bir marka. Bugün gelinen noktada merkezde 13, kırsalda 9 olmak üzere 22 Bilgehanemizde şu anda aktif olarak 12 bin 500 öğrencimiz hizmet görürken 120 binden fazla çocuğumuz buralarda eğitimde bulundu. 2021 yılında Lise Medeniyet Akademileri'ni oluşturduk ve şu anda 8 binada 3 bin 300'e yakın öğrencimiz hizmet alıyor ve bugüne kadar 43 bin çocuğumuz Lise Medeniyet Akademilerinden faydalandı. Yani biz hiç yıkmaya uğraşmadık. Hep üstüne koymaya, yenilikler oluşturmaya, eksikleri tamamlamaya, aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıma gayreti içerisinde bulunduk' dedi.

Bütün işlerde destekleri olan Konya Milletvekillerine teşekkür ederek konuşmasına devam eden Başkan Altay, 'AK Parti İl Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımız bütün işlerimizin koordinasyonunda, takibinde, sahada anlatılmasında bize destek veriyor. Birlikte çalıştığımız belediye başkanlarımız tüm Türkiye'ye örnek bir koordinasyon içerisinde, merkezde Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimizde, merkezin dışında 31 ilçemizin tamamında büyük bir koordinasyonla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Rabbim de bereketlendiriyor' ifadelerine yer verdi.

Temeli atılan yapının Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve kütüphaneden oluşan kompleks bir yapı olduğunu kaydeden Başkan Altay, '8 bin metrekarelik alanda 200 milyon liralık bir maliyetle inşallah bahar aylarında tamamlayarak bu tesisi açmayı ve buradaki çocukların hayatına dokunmayı arzu ediyoruz' diye konuştu.