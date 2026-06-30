Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak açık öğretim e-Sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar ise 7 Ağustos'ta açıklanacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek açık öğretim e-Sınavlarına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Buna göre, 11-22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini 30 Haziran 2026 tarihinden sınav gününe kadar sistem üzerinden temin edebilecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra 'Öğrenci Genel Bilgileri' sekmesi altında yer alan 'Sınav Giriş Belgesi' ekranından belgelerini alabilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise sisteme giriş yaptıktan sonra 'Sınav İşlemleri' menüsündeki 'Sınav Giriş Yeri Bilgileri' bölümünden fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Bakanlık, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin sınav giriş belgesi oluşturamayacağını bildirdi.

Bu durumda olan öğrencilerin, halk eğitimi merkezleri veya yüz yüze eğitim veren kurumlar aracılığıyla fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerektiği belirtildi.

Öte yandan, açık öğretim e-Sınavlarının sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.