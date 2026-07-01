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İzmit Belediyesinin uzun süredir sürdürdüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, çocukların yüzme öğrenmesinin yanı sıra su güvenliği konusunda bilinçlenmelerini ve spora yönlendirilmelerini amaçlıyor. Geçmiş dönemlerde binlerce çocuğun faydalandığı proje kapsamında temel yüzme eğitimi alan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda lisanslı sporcu olma fırsatı da yakalayabiliyor.

Başvurular, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü (Bugün) başlayacak ve 7 Temmuz 2026 Salı günü sona erecek. Kayıtlar, İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda mesai saatleri içerisinde (08.30-17.30) yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitimler, Tepeköy Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek. Tesis, Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı No:69 adresinde hizmet veriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlamak ve yüzme becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin 2026 sezonunu başlatıyor. Proje kapsamında 7-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi için başvuruları 1-7 Temmuz tarihleri arasında kabul edecek.

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