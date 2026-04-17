Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Proje Destek Programı' kapsamında 'Proje Hazırlama ve Hibe Bilgilendirme Eğitimi' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme, başvuru hazırlama ve uygun fon kaynaklarına erişim konularında yetkinliklerinin artırılmasıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta 'Sivil Toplum Kuruluşları Proje Destek Programı' kapsamında düzenlenen 'Proje Hazırlama ve Hibe Bilgilendirme Eğitimi' şehirde faaliyet gösteren STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Strateji, Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman personeller tarafından, 'STK Projeleri Destek Programı ve AB Hibe Programları' ile 'Ulusal Destek Programlarına Yönelik Bilgilendirme' başlıklarında eğitim verildi.

Programın ilk bölümünde; STK Proje Destek Programı çerçevesinde başvuru mantığı, programın öncelikleri ve uygun proje tasarımı ele alındı.

Ayrıca proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken temel hususlar, bütçe oluşturma esasları ve Avrupa Birliği hibe programlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgilendirmeler yapıldı.

Bu bölümde; etkili ve özgün proje fikri geliştirme, sürdürülebilirlik, ulaşılabilir hedefler, gerçekçi faaliyet planlaması, uygun maliyet anlayışı ve görünürlük yükümlülükleri gibi konularda önemli kazanımlar sağlandı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise katılımcılara; Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) gibi ulusal destek mekanizmaları hakkında genel bilgiler aktarıldı.

Katılımcılara programlara başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve dikkat edilmesi gereken temel noktalar örnekler üzerinden anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Tekkaymaz'ın da katıldığı eğitim programında; Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme, başvuru hazırlama ve uygun fon kaynaklarına erişim konularında yetkinliklerinin artırılması amaçlandı.