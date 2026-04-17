Bursa 23. Kitap Fuarı'na bu yıl ilk kez katılan Majör Yayınları, kitapseverlerle buluştu. 19 Nisan'da sona erecek fuarda satışa sunulan tüm kitapların geliri, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Minteks Burs Fonu'na aktarılıyor.

BURSA (İGFA) - Fuar boyunca yazar Okan Aras, Başı Açık Öyküler, Deli Kırmızı ve Asi Düşler adlı üç kitabıyla her gün düzenlenen imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geliyor. Ayrıca Dr. Handan Sarımehmet Kılınç, Ekran Maruziyeti kitabı üzerine gerçekleştirdiği söyleşi ve imza günüyle; Özlem Şenkoyuncu (Her Tane Bir Hikâye), Gülsün İcik Yılmaz (Masallarla Güçlenen Çocuklar), Özcan Yazıcı (Herkes Podcast Yapabilir) ve Cihan Yılmaz (Bir de Benden Dinleyin - Bir Binbaşının Hatıraları) ise imza günlerinde okuyucularıyla buluştu.

HAFTA SONU PROGRAMI DİKKAT ÇEKİYOR

18 Nisan Cumartesi günü fuarda Necmi Gürsakal (Hadım ile Zürafa, Pati Paşa'nın El Yazması Düşleri, Kim Korkar Kod Yazmaktan), Bilge Akbaş (Memeli Horoz) ve Vedat Yücebaş (Sopot) kitaplarını okurları için imzalayacak. 19 Nisan Pazar günü ise fuar, Özkan İrmanın yeni çıkan Kayıkçı'nın Hayalleri, Benim Hamamlarım Benim Hanımlarım, Sosyal Medya Cinayetleri kitapları ile çocuk kitapları yazarı Filiz Asalın Tıkır Tıkır Atölyesi kitabı için düzenlenecek imza günüyle kapanış yapacak.

EĞİTİM BURSUNA KATKI

Majör Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sibel Bağcı Uzun, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Uzun, 'Bursa'dan ulusal ölçekte hizmet veren bir yayınevi olarak sekizinci yılımızda, Bursalı yazarlara kapılarını açarak başladığımız yayıncılık yolculuğu büyüyerek devam ediyor. Minteks'in kültür ve sanata verdiği destek nedeniyle, yayınevinin kurucularından ve aynı zamanda yazar olan Özkan İrman'a teşekkür ediyoruz.' dedi.

Yayınevi ve yazarlarla ortak bir karar doğrultusunda fuarda satışa sunulan tüm kitapların gelirinin Türk Eğitim Vakfı ( TEV) Minteks Burs Fonu'na aktarılacağını belirten Uzun, katkı sunan tüm yazarlara teşekkür etti.

Ayrıca fuarda, 2024 yılında aramızdan ayrılan iletişimci ve yazar Fuat Delibaşın Bir İngiltere Günlüğü adlı kitabı da okurlarla buluşuyor. Uzun, kitabın gelirinin kızı Defne'nin eğitim bursu için değerlendirildiğini ifade ederek, aynı zamanda editörlüğünü üstlendiği eseri fuar boyunca okurları için imzalıyor.