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Uluslararası öğrencilerin programa katıldıklarına ilişkin sertifikalar, takdim edildi. Program kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina ve Kapsül Teknoloji Platformu ziyaret edildi.

Dezenformasyonu “psikolojik harp” olarak nitelendiren Tunç, dezenformasyon ve toplumsal algının oluşturduğu tehditlerin yanı sıra, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin aldığı önlemlere değindi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Suriye, Filistin, Yemen, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Fas gibi farklı ülkelerden katılım sağlayan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine dair yoksulluk, göç, kadın istihdamı, sosyal eşitsizlik gibi sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmesine yönelik farkındalık kazanmalarını hedefleyen programda “Dezenformasyon ve Toplumsal Algı” temasında söyleşi düzenlendi.

Öğrencilere yönelik; “İnsanları Umursar Kılmanın Bilimi: Sosyal İnovasyon”, “Sosyal Etki Değerlendirme”, “Toplumsal Değer Üretimi: Sosyal Girişimcilik”, “Bilimsel Araştırma Tasarımı”, “Tasarım Odaklı Düşünme”, “Sosyal İnovasyon ve Medya Yönetimi”, “Yeniliğin Sesi: Podcast”, “Sosyal İnovasyonda Verinin Bilgiye Dönüşümü”, “Şehir İçin Sosyal İnovasyon” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Dünyadan ve Türkiye’den sosyal inovasyon örneklerine değinildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) “3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu” programı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde İki Doğu İki Batı Derneği iş birliğinde “3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu” programı gerçekleştirildi.

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