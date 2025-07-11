Kocaeli İzmit Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle kentin farklı noktalarında Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) -Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla İzmit Belediyesi, vatandaşlara Cuma namazı çıkışı Fevziye Cami, Kısalar Köyü cami, Kuruçeşme cami, Alikahya Hayırsevenler Camii ve Mehmet Ali Paşa Camii’nde aşure dağıttı.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Hayırsevenler Camii’ndeki aşure programına Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Mehmet Ali Paşa Camii’ne Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, Fevziye Camii’ndeki programa da İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İlker Ulusoy, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur ve Tepecik Mahalle Muhtarı Ahmet Alkan katıldı. Kısalar Köyü Camii’nde yapılan ikram programına ise Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç eşlik etti. Vatandaşlar, Muharrem ayının manevi atmosferinde yapılan bu ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.