Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokolle ortak tatbikat, eğitim ve yangına müdahale konularında koordineli çalışma şartlarının oluşturulduğunu belirterek, Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği eğitimlerdeki KBRN konularının, ortak iş birliğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen programda; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanı Piyade Albay Yusuf Uysal protokole imza attı.

Protokolle; ortak tatbikat, eğitim ve yangına müdahale konularında koordineli çalışma şartlarının oluşturulduğunu kaydeden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nce ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen eğitimlerdeki KBRN konularının, yapılan ortak iş birliğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nin farklı ülkelerdeki itfaiyecilere verdiği eğitimlerle uluslararası alanda model olduğunu anımsatan Başkan Altay, bu kapsamda KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı iş birliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanı Piyade Albay Yusuf Uysal’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanı Piyade Albay Yusuf Uysal da protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, iş birliği dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür etti.