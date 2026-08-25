Milli Eğitim Bakanlığı, illerde yürütülen başarılı ve yenilikçi eğitim çalışmalarının yer aldığı '81 İl AR-GE Ocak-Haziran 2026 Bülteni'ni erişime açtı. Bültende, eğitim projelerinden öğretmen ve öğrenci faaliyetlerine, ulusal ve uluslararası iş birliklerinden iyi uygulama örneklerine kadar çok sayıda çalışma yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetleri ile yenilikçi eğitim uygulamalarını bir araya getiren '81 İl AR-GE Ocak-Haziran 2026 Bülteni'ni kamuoyunun erişimine sundu.

İl milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki AR-GE birimlerince hazırlanan bültende; başarılı uygulamaların görünürlüğünün artırılması, iyi örneklerin paylaşılması ve iller arasındaki bilgi ve deneyim aktarımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bültende, yenilikçi eğitim uygulamalarının yanı sıra öğretmen ve öğrencilere yönelik faaliyetler, çeşitli eğitim projeleri ile ulusal ve uluslararası iş birliklerine ilişkin çalışmalar da yer alıyor.

BAKAN TEKİN: EĞİTİMDE YENİLİKÇİ STRATEJİLERİN SAHADAKİ YANSIMASI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bülten için kaleme aldığı ön sözde, değişen dünya şartları karşısında güçlü bir kurumsal birikim, gerçekçi hedefler ve sürdürülebilir planlamalarla geleceğe yön vermenin önemine dikkat çekti. Tekin, Bakanlık tarafından 81 ilde yürütülen araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinin, eğitimdeki yenilikçi stratejilerin sahaya yansıyan en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Eğitim sisteminin merkezinde öğrencilerin, sürecin yürütücüsü olarak ise öğretmenlerin bulunduğunu vurgulayan Tekin, politika ve projelerin odağında öğrenciler ile öğretmenlerin yer almaya devam edeceğini ifade etti. Bakan Tekin ayrıca, eğitimde kaliteyi artırmak için emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, ortak değerler, tarih bilinci ve karşılıklı saygı temelinde geleceğin inşa edilmesine katkı sunan çalışmalara vurgu yaptı.

'81 İl AR-GE Ocak-Haziran 2026 Bülteni', Türkiye genelinde eğitim alanında yürütülen çalışmaların görünürlüğünü artırmanın yanı sıra iller arasında deneyim ve iyi uygulama paylaşımına katkı sunmayı amaçlıyor.