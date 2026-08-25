Bursa Teknik Üniversitesinin 30 lisans bölümünden 10'u, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında taban puan değerine göre Türkiye genelindeki üniversiteler arasında ilk 10'da yer aldı. BTÜ'nün 1 bölümü Türkiye 1'incisi olurken, 5 bölümü ilk 3'te, 10 bölümü ise ilk 10'da sıralandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında lisans programlarına gösterilen yoğun ilgiyle öne çıktı.

BTÜ'nün 30 lisans programından 10'u, taban puan değerleri esas alınarak Türkiye genelindeki üniversitelerin aynı bölümleri arasında yapılan sıralamada ilk 10'da yer aldı. BTÜ'nün Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Türkiye genelinde aynı programa sahip üniversiteler arasında 1'inci sırada yer alırken, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bölümleri ilk üçte yer aldı. Böylece BTÜ'nün 5 bölümü Türkiye genelinde ilk 3 içerisinde konumlandı.

10 BÖLÜM TÜRKİYE'NİN EN ÜST SIRALARINDA

2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Veri Bilimi ve Analitiği 4'üncü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 6'ncı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Peyzaj Mimarlığı 7'nci, Biyomühendislik ise 10'uncu sırada yer aldı. Böylece BTÜ'nün toplam 10 lisans programı, kendi alanlarında Türkiye genelindeki üniversiteler arasında ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 2026 YKS sonuçlarının BTÜ'nün yükselen akademik başarısını ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, 'Bursa Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan, araştırma ve yenilikçiliği merkeze alan bir eğitim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 YKS sonuçlarında 10 bölümümüzün Türkiye genelinde kendi alanlarında ilk 10 içerisinde yer alması, bir bölümümüzün Türkiye 1'incisi, beş bölümümüzün ise ilk 3'te bulunması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimizin üniversitemize gösterdiği yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Bu başarıda emeği bulunan akademik ve idari personelimize ve BTÜ'yü tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.