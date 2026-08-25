Karatay Belediyesi, 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'nde ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencileri okul çantası ve kırtasiye setiyle karşılayacak.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, 2019 yılından bu yana çocukların eğitim hayatına güçlü ve mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla sürdürdüğü okul çantası ve kırtasiye desteğini bu yıl da devam ettiriyor.

2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'nde Karatay'daki ilkokullarda 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için okul çantası ve kırtasiye setleri hazırlanacak. Öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan setler, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte minik öğrencilere ulaştırılacak.

MİNİKLERİN SIRALARINDA EĞİTİM SETİ HAZIR OLACAK

Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan eğitim setlerinde, öğrencilerin birinci sınıfta ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul ve beslenme çantası gibi ürünler de bulunuyor.

Öğrencilerin yaş ve eğitim seviyelerine uygun olarak hazırlanan setlerde; okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, kurşun ve kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, güzel yazı defteri, boyama kitabı, kuru ve pastel boya gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri yer alıyor. Böylece çocuklar, okulun ilk gününde ihtiyaç duyacakları pek çok malzemeye hazır şekilde eğitim hayatlarına başlayacak.

Karatay'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'nde yaklaşık 9 bin öğrencinin ilkokul 1'inci sınıfa başlayacağını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni eğitim dönemi öncesinde öğrenciler için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye setlerinin ilk ders gününde çocukların sıralarında hazır olacağını söyledi. Başkan Hasan Kılca, 'Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımda onların yanında olmayı çok önemsiyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokula başlayacak yaklaşık 9 bin evladımız için okul çantalarımızı ve kırtasiye setlerimizi hazırlıyoruz. Çocuklarımız, okullarının ilk gününde ihtiyaç duyacakları temel eğitim malzemelerini sıralarında hazır bulacaklar. Onların gözlerindeki heyecana, mutluluğa ve okul sevincine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk' dedi.

Eğitime yönelik çalışmaların çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitim alanındaki destekleri artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Kılca, 'Biz eğitimi sadece okul binalarından veya fiziki yatırımlardan ibaret görmüyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda onların yanında olmayı görev biliyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden kütüphanelere, spor alanlarından eğitim desteklerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız için attığımız her adım, Karatay'ın ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin çalışmalarını daha iyi ortamlarda sürdürebilmesi ve ailelerimizin çocuklarının eğitim sürecinde kendilerini daha güçlü hissetmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.