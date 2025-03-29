Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın Konya’da rahat ve huzurlu geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Konya’da toplu ulaşım araçları bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. KONPARK’a ait tüm otoparklar arefe günü ve bayramda ücretsiz olacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da Ramazan Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

TOPLU ULAŞIM BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Toplu ulaşım araçları bayramın üç günü de ücretsiz olarak Pazar tarifesinde hizmet verecek.

OTOPARKLAR AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan ekipler, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İTFAİYE KONYA NÖBETTE

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 72 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

ZABITA BAYRAMDA DA MESAİYE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar, Çevre ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken; Eski Garaj, Bedesten ve Zafer Meydanı bölgesinde 09.00-23.00 saatleri arası hizmet verilecek.

Zabıta ile ilgili şikâyetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek.

Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.