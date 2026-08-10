Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da düzenlenen 'Konya Bisiklet Festivali' tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da ilk kez düzenlenen 'Konya Bisiklet Festivali', dört gün boyunca gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Elhamdülillah bir organizasyonumuzu daha 100 binlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm organizasyonlarımıza yoğun bir katılım gösteren Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah Bilim Festivalimiz ve GastroFest ile birlikte festivallerimize devam edeceğiz' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'ya yakışır bir festival gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Festival boyunca Kalehan Ecdat Bahçesi'nde çocuklardan gençlere, ailelerden bisiklet tutkunlarına kadar toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların bir araya geldiğini belirten Başkan Altay, 'Elhamdülillah bir organizasyonumuzu daha 100 binlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Avrupa Bisiklet Başkenti kapsamında Bisiklet Festivalimiz Ecdat Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla ve yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Özellikle çocuklarımızın aileleriyle yaz akşamlarında güzel bir vakit geçirmelerini sağlamış olduk. Bir taraftan da bisikletle tanışmalarını, hayatlarında Konya ve bisikletin bir arada bulunduğunu hatırlamalarını sağlamış olduk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm organizasyonlarımıza yoğun bir katılım gösteren Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah Bilim Festivalimiz ve GastroFest ile birlikte festivallerimize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

KONYA'DAN VE ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ZİYARETÇİLER FESTİVALİ ÇOK BEĞENDİ

Festival süresince çocukları ve aileleriyle birlikte Kalehan Ecdat Bahçesi'nde güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Konyalılar farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konya dışından festivale katılan bisikletseverler de dört gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin oldukça keyifli geçtiğini ifade etti. Festival için Konya'ya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten ziyaretçiler, organizasyonun hem bisiklet kültürüne hem de şehrin tanıtımına katkı sunduğunu söyleyerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

FESTİVAL BOYUNCA BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da ilk kez düzenlenen 'Konya Bisiklet Festivali', dört gün boyunca 100 binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Bisiklet Festivali'nde; çocuklara yönelik atölyeler, bisiklet deneyim alanları, sahne ve parkur etkinlikleri, dijital deneyim alanları, akrobasi gösterileri, bisiklet enstalasyonları ve sosyal sorumluluk alanları yer aldı.

Festival kapsamında 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Drone gösterileri, su perdesi video mapping uygulaması ve bisiklet video mapping gösterileri de festival coşkusuna renk kattı.