Kocaeli Çayırova ilçesinin Özgürlük Mahallesi'nde artan ihtiyaç sonrasında hayata geçirilen projelerden olan, yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezi inşaatında betonarme çalışmaları tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı ve geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve yapımına hızla devam edilen yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezi projesinde betonarme çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli'nin en büyük mahalleleri arasında yer alan ve artan ihtiyaç doğrultusunda projelendirilen, yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezi, Behram Çobanoğlu Park alanında yükselmeye devam ediyor. Kaba inşaat çalışmaları süren projede son katın döşeme kalıp imalatları tamamlandıktan sonra, beton serimi de gerçekleştirildi ve böylelikle projenin betonarme imalatı tamamlanmış oldu.

Kaba inşaat kapsamında tuğla duvar çalışmalarının da yakın zamanda başlanacağı projenin, en kısa sürede tamamlanarak Özgürlük Mahallesi ve ilçe sakinlerinin kullanımına açılması planlanıyor. Behram Çobanoğlu Parkı'nda yükselen proje kapsamında Kocaeli'nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan Özgürlük Mahallesi'ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni bir sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak. Konuya ilişkin Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Özgürlük Mahallesi Bilgievi ve Aile Sağlığı Merkezi projemizin son kat beton dökümünü gerçekleştirerek betonarme inşaatını tamamladık' denildi.