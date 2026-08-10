Doritos, Formula 1 ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı sponsorluğunu Yenikapı'da İstanbul Festivali'ne taşıdı. 16 Ağustos'a kadar 1 milyondan fazla ziyaretçinin hedeflendiği 50 metrekarelik alanda Formula 1 yarış simülatörleri, sürpriz oyunlar, etkileşimli alanlar ve yeni Doritos Storm tadımı bir arada sunuluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük açık hava etkinliklerinden biri olan ve 16 Ağustos'a kadar sürecek İstanbul Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kapılarını açtı. Müzik, eğlence ve lezzeti buluşturan organizasyonda yerini alan tuzlu atıştırmalık kategorisinin lider markası Doritos, dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonu Formula 1 ve şampiyonluklarıyla tarihe geçen Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı ile gerçekleştirdiği dev küresel sponsorluğun heyecanını festival alanına yansıtıyor.

Türkiye'de tutkulu bir kitleye ulaşan F1 kültürünü yaklaşık 50 metrekarelik özel tasarım alanına taşıyan Doritos, ziyaretçilerine profesyonel yarış simülatörleriyle kendilerini şampiyonluk mücadelesinin tam ortasında hissedecekleri unutulmaz bir deneyim sunuyor.

SİMÜLASYON HEYECANI, OYUNLAR VE DORİTOS STORM BİR ARADA

16 gün boyunca 1 milyondan fazla tüketiciyle buluşmayı hedefleyen Doritos, festivalde yalnızca lezzet sunmakla kalmayıp sürpriz oyunlar ve etkileşimli noktalarla adrenalini yükseltiyor. Katılımcılar, dikkat çeken yeni ürün Doritos Storm'u denerken aynı anda F1 atmosferini canlı biçimde deneyimliyor. Doritos, 16 Ağustos'a kadar tüm adrenalin ve lezzet tutkunlarını Yenikapı'da #HeyecanıDibineKadarYaşamaya ve bu büyük dünyanın bir parçası olmaya davet ediyor.