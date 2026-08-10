Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği asfaltla hem yol yatırımlarını sürdürüyor hem de ilçe belediyelerine destek veriyor. Çevre dostu üretim anlayışı, yüksek kapasite ve kalite odaklı sistemle kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarında kaliteyi artırırken kaynakları da verimli kullanarak örnek bir üretim modeli ortaya koyuyor. İzmit Solaklar'da bulunan Asfalt Üretim ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Asfalt Plent Tesisi'nde üretilen asfalt sayesinde hem Büyükşehir'in yol yatırımları karşılanıyor hem de ilçe belediyelerine destek sağlanıyor. Böylece Kocaeli, kendi gücüyle üreten ve büyüyen bir şehir kimliği kazanıyor.

Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiyle hizmet veren Asfalt Plent Tesisi, saatte 240 ton 'Bitümlü Sıcak Karışım' üretim kapasitesine sahip. Üretimde kullanılan agrega hammaddesi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kıyırlı Taş Ocağı'ndan temin ediliyor. Böylece üretim sürecinin önemli bir bölümü belediyenin kendi imkânlarıyla yürütülüyor.

KALİTEYİ YÜKSELTEN AKILLI SİSTEM

Tesise entegre olarak çalışan Challenger sistemi sayesinde üretim kapasitesi artırılırken asfaltın kalitesi de üst seviyeye çıkarılıyor. Üretilen asfalt, Büyükşehir Belediyesi Asfalt Laboratuvarı tarafından düzenli olarak analiz ediliyor ve yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, düşük maliyetle yüksek kaliteli üretim anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Solaklar Asfalt Plent Tesisi'nde 2025 yılında toplam 246 bin 46 ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. Tesiste 2026 yılının ilk altı ayında ise 115 bin ton asfalt üretildi. Üretilen asfalt, Kocaeli genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılarak ulaşım altyapısına önemli katkı sağladı.

TASARRUF EDEN BELEDİYE, KONFORLU YOLLAR

Kendi asfaltını kendi tesislerinde üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlarken üretimin her aşamasını kontrol ederek yüksek kalite standardını da koruyor. Büyükşehir, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ilçe belediyelerine de asfalt desteği vererek Kocaeli genelinde yol konforunun artırılmasına katkı sunuyor. Bu üretim modeliyle hem kamu kaynakları daha verimli kullanılıyor hem de vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar kazandırılıyor.