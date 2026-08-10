Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçede yapımı tamamlanan Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi ile yapımı devam eden Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık merkezinde mamografi, fizyoterapi ve kanser tarama hizmetleri sunulacak. Gençlik Merkezi ise kütüphane, atölye, konferans salonu ve çocuk gündüz bakımevi gibi birçok sosyal ve eğitim alanına ev sahipliği yapacak.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ilk adresi Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi oldu. Yapımı tamamlanan merkez, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların hizmetine sunulacak. Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkeze mamografi cihazı kurulacak. Merkezde mamografi hizmetinin yanı sıra fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve çeşitli kanser tarama hizmetleri de verilecek.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE 350 KİŞİLİK KONFERANS SALONU

Başkan Çerkez daha sonra Hamidiye ve Mehmet Akif Mahallelerinin kesişim noktasında yapımı devam eden Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çerkez, merkezin tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir sosyal ve eğitim alanına kavuşacağını belirtti.

Çok amaçlı kullanıma uygun şekilde tasarlanan merkezde 350 metrekarelik etkinlik salonu, 350 kişilik konferans salonu, kütüphane ve 12 atölye odası bulunacak.

Projede ayrıca 120 öğrenci kapasiteli çocuk gündüz bakımevi, 6 derslik, çocuk oyun alanları, yemekhane, kafe ve kapalı otopark yer alacak.

'ÇEKMEKÖY'Ü GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA HAZIRLIYORUZ'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yatırımların ilçenin geleceğine yönelik planlandığını belirterek, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılacağını ve çocuklar ile gençler için modern sosyal alanlar oluşturulacağını söyledi.

Çerkez, 'Çekmeköy'ü sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezimiz sayesinde hemşehrilerimiz koruyucu sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilecek' dedi. Gençlik Merkezi'nin çocuk ve gençlerin eğitim, sanat, kültür ve sosyal yaşam alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri bir merkez olacağını ifade eden Çerkez, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, çocuk gündüz bakımevi ve sosyal donatı alanlarıyla ilçeye uzun yıllar hizmet edecek bir yatırım kazandırdıklarını belirtti. Çerkez, her iki projenin de en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti.