Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinde aylık ücretin 2 bin 500 TL'ye düşürülmesi velilerden tam not aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde üçüncü kez yapılan indirimle çocuklarını merkezlere gönderen aileler, zam yerine indirimle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri'nde üçüncü kez ücret indirimi yapılması velileri sevindirdi. Göreve gelmesinin ardından önce 10 bin liradan 5 bin liraya, ardından 4 bin liraya düşürülen aylık ücret, 2026-2027 eğitim döneminde 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Zam bekledikleri bir dönemde indirim haberiyle karşılaşan veliler, kararın aile bütçelerine önemli katkı sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklarının nitelikli ve güvenli eğitim almasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden veliler, alınan kararın kendileri için büyük bir destek olduğunu ifade etti.

'ÇOCUĞUM BÜYÜYOR, BÜYÜRKEN ÖĞRENİYOR'

Yuvamız İzmir'in eğitim kalitesini değerlendiren ve fiyat indirimine değinen veli Özgür Akbal, 'Başladığımızdan beri çok yol kat ettik, çocuğumda değişimleri gözlüyorum. Burada sosyalleşiyor, akranlarıyla iletişim halinde. Büyüyor, büyürken de öğreniyor. Bu onun için çok iyi bir şey. Genel anlamda çok memnunuz. Ben bu indirimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gücü kısıtlı aileler için de çok güzel bir çalışma' dedi.

'ZAM BEKLİYORDUK, EPEY SEVİNDİK'

Çocuğunun gelişimi açısından Yuvamız İzmir'in önemli katkı sağladığını belirten Murat Sayman, 'Seneye de devam edeceğiz. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Açıkçası biz yüzde 60-70 civarında bir zam bekliyorduk. İndirim haberini alınca gerçekten çok sevindik. Aile bütçemiz için de çok güzel bir gelişme oldu. Teşekkür ederiz. Güvenle tercih edebileceğimiz bir yer. Bugüne kadar memnun kaldık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine inanıyoruz' diye konuştu.

'ÇOK MEMNUNUZ, TEŞEKKÜRLER'

Veli Fatma Çakır ise Yuvamız İzmir'den üç yıldır memnuniyetle faydalandıklarını belirterek, 'Bu sene üçüncü yılımız olacak. İlk günden bu yana öğretmenlerimizden, çalışanlarımızdan, verilen eğitimden ve temizlik hizmetlerinden çok memnunuz. Biz 5 bin lirayla başlamıştık. Geçen yıl 4 bin liraya düşürdüler, çok memnun olduk. Bu sene de 2 bin 500 lira oldu. Teşekkür ediyorum. Bizler için çok faydalı oldu' dedi.