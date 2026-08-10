Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Güdül Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi' tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

'Güdül Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi' ile Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan Anadolu sivil mimarisinin özgün örneklerini barındıran Güdül'de restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında toplam 57 parselde yer alan ve çoğunluğunu dükkânların oluşturduğu yaklaşık 100 bağımsız bölüm restore edildi. Cephe, çatı ve doğramaları yenilenen yapılar özgün mimari karakteri korunarak yeniden düzenlenirken, sokak ve çevre düzenlemeleriyle ilçenin tarihi dokusu da bütüncül bir yaklaşımla iyileştirildi.

57 PARSELDE YAKLAŞIK 100 BAĞIMSIZ BÖLÜM RESTORE EDİLDİ

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, 'Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip tescilli yapılar yalnızca mimari özellikleriyle değil, dönemin sosyal yaşamını ve kültürel değerlerini yansıtmaları bakımından da dikkat çekmektedir. Bu yönüyle geleneksel Anadolu evleri korunması gereken birer mimarlık mirası ve tarihsel belge niteliği taşımaktadır. Güdül Kentsel Sit Alanında bulunan dükkân ve konutların sağlıklaştırma çalışmaları Güdül Belediye Başkanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekleştirilmiştir' dedi.

Yonga, 2025 yılında başlayan çalışmalar kapsamında 57 parselde yaklaşık 100 bağımsız bölümün sağlıklaştırıldığını belirterek, 'Çalışmada yapıların özgün mimari karakterine sadık kalınarak yeniden değerlendirilmesi ve aktif kullanıma kazandırılması hedeflenmiştir. Uygulamada yalnızca bina ölçeğinde değil, sokak ve çevre ölçeğinde de bütüncül bir koruma yaklaşımı benimsenmiştir. Güdül, nitelikli kamusal mekânları ve güçlenen ticari yapısıyla yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan kimlikli ve rekabet gücü yüksek bir yerleşim olarak konumlandırılmaktadır' diye konuştu.