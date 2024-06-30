Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, LGS’ye giren tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve merkezde sayısı 25’i bulan Bilgehanelerde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tarihler arasında verilecek tercih danışmanlığı hizmetinden, Bilgehane öğrencileriyle birlikte şehirdeki tüm LGS öğrencileri faydalanabilecek.

Tercih danışmanlığı, Bilgehanelerden alınacak randevu sistemiyle 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar Bilgehane danışmaları veya “bilgehane.konya.bel.tr” adresinden alınacak randevularla birlikte danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

LGS YILDIZLARI PROJESİ DEVAM EDECEK

Bilgehaneler geçtiğimiz dönem hayata geçirdiği “LGS Yıldızları” isimli projeyle deneme sınavlarında 450 puanın üzerinde skor yapan öğrencilere, Sultan Alparslan Bilgehanesi’nde sınava yönelik yoğun içerikli akademik bir kamp hazırlamıştı. LGS Yıldızları projesi, önümüzdeki dönem şehir merkezindeki 5 bilgehanede sürdürülecek.