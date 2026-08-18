Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte yürüttükleri 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı çalışmaları kapsamında 4 set, toplam 16 adet banliyö aracı alımı için ihale sürecini başlattıklarını duyurdu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam Kalkınma Bankası finansmanıyla Konya Banliyö İşletmesinde kullanılmak üzere 4 set, toplam 16 araçlık alım için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların önemine dikkati çeken Başkan Altay, raylı sistem yatırımlarının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Altay, Konya'nın raylı sistem ulaşımında önemli bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarımız (TCDD) ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte yürüttüğümüz 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı Proje'mizde çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Banliyö Hattımız, Konya'mızın ulaşım geleceği açısından önemli bir yatırım. Konya Banliyö İşletmesinde kullanılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 4 set, toplam 16 araçtan oluşan banliyö alımı için İller Bankası aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile yürütülen Belediye Altyapılarının İyileştirilmesi ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, Uluslararası Rekabetçi İhale süreci başlatıldı. Yeni tren setlerinin filomuza dahil edilmesiyle birlikte banliyö ulaşımımızın kapasitesini ve hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Konya'mızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Raylı sistem yatırımlarımızla şehrimizin toplu ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

BANLİYÖ HATTINA UYGUN MODERN TREN SETLERİ

Konya Banliyö Hattının işletme koşullarına ve TCDD demiryolu altyapısına uygun olacak tren setleri, 25 kilovolt alternatif akım (kV AC) elektrifikasyon sistemine uyumlu ve çift yönlü işletmeye elverişli tasarlanacak. Trenlerde modern yolcu bilgilendirme ve anons, kamera, tren kontrol ve izleme, iklimlendirme, güvenlik ve haberleşme sistemleri bulunacak.

İhale kapsamında tren setlerinin üretimi ve temininin yanı sıra tip ve rutin testler, tip onay ve tescil işlemleri, Konya'ya teslimat, saha testleri, devreye alma, işletmeye hazırlık, personel eğitimleri, teknik dokümantasyon, garanti hizmetleri ve gerekli yedek parçaların temini gerçekleştirilecek.