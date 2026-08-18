Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddialarıyla İstanbul merkezli 8 ilde 'Şeker Soruşturması' başlatıldığını açıkladı. 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halk sağlığını, vergi gelirlerini ve ekonomik düzeni hedef alan yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin sürdüğünü belirterek, yürütülen 'Şeker Soruşturması'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, bazı nişasta bazlı şeker üreticisi ve ticareti yapan firmaların Şeker Kanunu'nda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi.

ÜRÜNLERİN FARKLI İSİMLERLE FATURALANDIRILDIĞI BELİRLENDİ

İncelemelerde, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünlerin piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin ise 'maltodekstrin', 'glukoz', 'nişasta' ve 'fruktoz' gibi isimlerle faturalandırılarak gizlendiği, faturadaki ürün ile fiilen teslim edilen ürünün farklı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.



Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 18, 2026

8 İLDE 26 ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde, toplam 26 adreste 25 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İşlemlerin İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı.

Soruşturmanın; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok boyutlu olarak sürdürüldüğü bildirildi. Bakan Gürlek, soruşturmaya katkı sağlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür ederken, 'Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir' mesajını verdi.