Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımının Bakanlık tarafından üstlenildiğini açıkladı. 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacak hat, Ümraniye ile Beykoz'u Kavacık üzerinden birbirine bağlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki raylı sistem yatırımlarına bir yenisi ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımını Bakanlığın üstlendiğini duyurdu.

17,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Uraloğlu'nun paylaşımına göre proje kapsamında inşa edilecek hat 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacak. Hat, Ümraniye ile Beykoz'u Kavacık üzerinden birbirine bağlayacak. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki raylı sistem ulaşım ağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, söz konusu projeyle İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye ve raylı sistem ağını büyütmeye devam edeceklerini belirtti.