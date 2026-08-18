Mersin'den Yalova'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan 142 metre boyundaki KAPITAN SHYRIAGIN isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Karanlık Liman'a çekilerek emniyetle demirletildi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) paylaşımına göre, Mersin'den Yalova'ya giden KAPITAN SHYRIAGIN isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşadı.

Arızanın ardından Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda bölgeye müdahale edildi. Geminin emniyeti için kılavuz kaptan, KIYEM-1 botu ve KURTARMA-17 römorkörü refakat etti.

142 metre uzunluğundaki gemi, KURTARMA-1 römorkörü tarafından yedeklenerek Karanlık Liman'a çekildi ve burada emniyetle demirletildi.

KEGM ekiplerinin müdahalesiyle geminin boğaz geçiş güvenliğini tehdit edebilecek durumun kontrollü şekilde sonlandırıldığı bildirildi.

Mersin'den Yalova'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan KAPITAN SHYRIAGIN isimli 142 metre boyundaki kuru yük gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; pic.twitter.com/927PzBfmjn — KEGM (@kiyiemniyet) August 18, 2026