Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle çocukların ateşli silaha erişmesine neden olanlara hapis cezası getirildi, 18 yaşından küçüklere bıçak satışına idari yaptırım uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - 7593 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8 Ağustos 2026 tarihinde kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri, çocukların ateşli silahlara erişiminin önlenmesine yönelik yeni suç tipi oldu. Buna göre, ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden muhafaza ederek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişi, başka bir suç oluşmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE BIÇAK SATIŞINA CEZA

Kanunla, 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan bıçak ve diğer kesici, delici veya bereleyici aletlerin 18 yaşından küçüklere satılması, çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklandı.

Yasağa uymayanlara 5 bin lira, bıçak veya aletlerin sayı ya da niteliğinin vahim olması halinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak. İşletici veya sorumlunun durumu yetkili makamlara bildirmemesi halinde ayrıca 5 bin lira ceza verilecek. Düzenleme internet ve mesafeli satışları da kapsayacak. Söz konusu hüküm 1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek.

ÇOCUKLARIN AĞIR SUÇLARINDA CEZA HÜKÜMLERİ DEĞİŞİYOR

Türk Ceza Kanunu'nun çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre çocuklar bakımından bazı hapis cezası süreleri artırılırken, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişilerin kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işlemesi halinde; kastın ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş biçimi ve daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyet gibi kriterler dikkate alınarak çocuklara yönelik daha düşük ceza hükümlerinin uygulanmamasına imkân tanındı.

12-15 yaş grubunda ise ceza sorumluluğu bulunan çocuklar açısından daha ağır olan hükümlerin uygulanabilmesinin önü açıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ YÖNLENDİRME TEDBİRLERİ

Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için yeni 'yönlendirme tedbirleri' getirildi.

Bu kapsamda çocuklara; spor kulüpleri, gençlik merkezleri ve kamu kurumlarında 20 ila 300 saat sosyal ve toplumsal hizmet, dijital risklerden korunma amacıyla belirli dijital cihaz ve mecralara yönelik denetim, kütüphane ve okuma faaliyetleri, çevre temizliği, ağaçlandırma ve bitki bakımı, tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklarla mücadeleye yönelik tedavi ve rehabilitasyon programları gibi tedbirler uygulanabilecek.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİ SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitimevlerine ayrılmalarına ilişkin sistem yeniden düzenlendi.

Kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan çocukların cezaları doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilebilecek.

Firar eden, tutuklanan veya belirli disiplin ihlallerinde bulunan çocuklar ise çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Ayrıca 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirilen bir gün, bazı suçlar bakımından iki gün olarak hesaplanacak. Ancak kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç örgütü kurma suçları bu uygulamanın dışında tutuldu.

AİLELERE TAZYİK HAPSİ

Düzenlemeyle çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gereklerine aykırı davranan anne, baba, vasi veya çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu kişiler hakkında da yaptırım getirildi.

Buna göre, ihlalin niteliği ve ağırlığına göre 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi uygulanabilecek. Yeni düzenlemede ayrıca çocuklarla ilgili mevzuatta kullanılan 'suça sürüklenen çocuk' ifadesi yerine ağırlıklı olarak 'adli süreçteki çocuk' veya 'hakkında adli süreç yürütülen çocuk' ifadeleri kullanılmaya başlandı.

Kanunun, bıçak satışına ilişkin hüküm dışında kalan maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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