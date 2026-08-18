Gazeteci Yazar Mesut Demir, Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin 25. yıl kutlama törenlerindeki izlenimlerini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

AK Parti'nin 2001 yılında kurulma sürecinden başlayan ve dile kolay 25 yıllık iktidarda kalmasıyla devam eden, 'Daha yeni başlıyoruz' mesajının verildiği, tarihte eşine rastlanmayacak bir görsel şölene dönüştüğü, 100 binden fazla partilinin tek yürek olduğu bir program:

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarını dünya hayranlıkla izledi.

Gecenin mimarları ise, Tanıtım ve Medya Başkanı Bursalı Faruk Acar, yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğan, Bursalı iletişimci iş insanı Nazım Maral, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Dr. Savaş Yılmaz, Ceren Özer, Ebubekir Akbina, Ülkü Efe Demirhan, Mehmet Kırmızı ve Zafer Bahadır Saraç:

Sahnede yayınlanan AK Parti'nin 25 yılda yaptığı hizmetlerin yer aldığı video ile birlikte binlerce dron ile gökyüzünde gerçekleştirilen gösteri, alanı dolduran 100 binden fazla partili tarafından hayranlıkla izlendi.

Büyük organizasyonun mimarı olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organizasyonu, Faruk Acar farkını bir kez daha ortaya koydu.

Basın için oluşturulan 3 katlı platformunda ulusal televizyon kanalları, bakan, milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılarıyla yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilere ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alana gelmeden önce, gerek AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gerekse Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, herhangi bir aksaklık olmaması için alanı karış karış dolaşması dikkatlerden kaçmadı.

Bursalıların iz bıraktığı kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın alana girmesiyle başladı.

Erdoğan çifti, platformda yürüyerek alanı dolduranları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 25 yılın yorgunluğu ve duygulu anları dikkatlerden kaçmazken, 'Daha yeni başlıyoruz' mesajını vermesi alandaki partilileri coşturdu.

'AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, sizler kurdunuz, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla yola revan olduk.'

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine kadar her alanda 25 yılda yapılanlar, hem video ile hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anlatıldı.

'Allah'a hamdolsun, çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi, hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak.'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, milletvekilleri ve partililerle birlikte Ankara'ya adeta çıkarma yaptı.

Basın platformunda çok sayıda ulusal ve yerel gazeteci, görsel şov ve kutlamaları izlerken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başkent, tarihi bir gün yaşarken, organizasyonun sorunsuz ve başarılı sonuçlanması da takdir gördü.

Basın platformunun arkasında siyasi kulisler de hareketliydi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde beklenen değişiklik nedeniyle daha önce görev almış ve bakanlık bekleyen isimler, kulis dedikodularının başını çekti.

AK Parti'nin 25. yıl kutlama programının perde arkasında verilen mesaj netti;

'Daha yeni başladık.'

Ankara kulisleri, bu mesajı, kabinede ve partide köklü değişim, seçim hazırlığı ve yeni anayasanın en geç genel seçimlerden önce çıkarılacağı olarak yorumladı.

Bakalım 2027 yılı neleri beraberinde getirecek?

Sağlıklı ve esen kalın: