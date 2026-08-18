Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7595 Sayılı 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından Kurulun çalışmalarına başladığını açıkladı. Yılmaz, Kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete'de yayımlanan 7595 Sayılı Kanun'un hayırlı olmasını diledi.

Kanunla tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek Kurulun, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulduğunu belirten Yılmaz, Kurul üyesi bakanlık ve kurumların da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalara başladığını ifade etti.

İLK TOPLANTI 24 AĞUSTOS'TA

Yılmaz, Kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılmasının planlandığını açıkladı. Toplantıda, Kurulun çalışma usul ve esaslarının yanı sıra silahların bırakılması ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını belirtti. Toplantıda ayrıca Kurul üyelerinin gündeme getireceği ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların da değerlendirilebileceğini aktaran Yılmaz, Kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur için etkin bir koordinasyon içerisinde çalışacağını vurguladı.

Gazi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete'de yayımlanan 7595 Sayılı 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' hayırlı olsun.



Kanunda: — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 18, 2026