Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması'nın açılışında gençlerin heyecanına ortak oldu. Büyükakın'ın, futbolcular Nonge ve Serhat'a karşı robot futbolu oynadığı anlar, yarışmanın en dikkat çekici bölümü oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması'nın açılış programı gerçekleştirildi. Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrenciler ile bu alanda görev yapan eğitmenlere yönelik gerçekleştirilen yarışmaya 11 farklı kategoride 739 takım, 2.330 yarışmacı katıldı. Kocaeli'den 495 takımın katıldığı KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması'na ilgi bu yıl çok yüksek oldu. Yarışmada bu yıl toplam 2 milyon TL ödül verilecek.

BÜYÜKAKIN GENÇLERİ KEYİFLE İZLEDİ

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkan Vekili İlhan Kansoy, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ile Joe Nonge katıldı. Teknolojiye yön veren gençlerle bir araya gelen Başkan Büyükakın yarışmacıları ilgiyle takip etti. Gençleri izlemekten büyük keyif aldığını belirten Büyükakın 'Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak' dedi.

Başkan Büyükakın konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Sizleri böylesine güzel bir programda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Burada Türkiye'nin geleceğini görüyorum. Güzel yarınlar sizin bu yarışmalarda kendinize kattığınız bilgi, birikim ve tecrübeyle inşa edilecek. Ürettiğiniz teknolojiler yarının dünyasını güzelleştirecek. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Yaptığınız buluşlarla, yazdığınız yeni programlarla, geliştirdiğiniz yeni donanımlarla gelişen Türkiye'ye yön vereceksiniz.

'TEKNOFEST KUŞAĞI GELİYOR'

Gelecek sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Ülkemizde X,Y,Z kuşağı değil TEKNOFEST kuşağı yetişiyor. Dünya teknolojiyi en hızlı üretenlerin dünyası oluyor. Teknoloji yarışını insan kaynakları en iyi yetişmiş olanlar kazanacak. Bütün yatırımlarımızı bunun için yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kocaeli'ni çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Yarışma için şehrimize gelen tüm misafir öğrencilerimize ve tüm gençlerimize yarışmada başarılar diliyorum. Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak. Bu yarışmada gelecek kazanacak, insanlık kazanacak, umut kazanacak, adalet kazanacak, barış ve kardeşlik kazanacak. Dünyaya yepyeni bir ufuk açacaksınız.'

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ise 'Bu imkânı öğrencilere sunduğu için eğitim ailesi adına Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi gençlerimiz her şeyin en iyisini yapabileceklerini ispatlamış durumdalar. İmkânlarımız elverdiğince teknolojinin merkezi olan ülkelerde hangi şartlar varsa o şartları devlet olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu yolda yılmadan çalışarak hep beraber başaracağız' ifadelerini kullandı.

GÖSTERİ MAÇI NEFESLERİ KESTİ

Programın sonunda Başkan Büyükakın'ın kaptanlığındaki öğrenciler, Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge ile robot futbolu alanında gösteri maçı yaptı. Maçta iki gole imza atan Başkan Büyükakın, salondakilerin büyük bir keyifle takip ettiği maçın ardından Kocaelispor futbolcuları ve robot futbolu yapan öğrencileri alkışladı.

Yarışmaların sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri 30 Nisan Perşembe günü verilecek.