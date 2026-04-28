Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası askeri iş birliklerine katkı sağlamaya devam ettiği kaydedildi.

'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikatın, çok uluslu özel kuvvetler arasında iş birliği ve koordinasyonu artırmayı amaçladığı ifade edildi.

AKINCI'nın, 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması'nda belirlenen sınırları takip ederek görev bölgesine intikal ettiği belirtildi.

Bakanlığın paylaşımına göre, tatbikat başarıyla devam ederken Türkiye'den havalanan Bayraktar AKINCI TİHA da organizasyona katılım sağladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

