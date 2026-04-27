Türkiye'de internete erişim oranının yüzde 99'u aşması ve çocukların dijital platformlarla her geçen gün daha erken yaşlarda tanışması, dijital güvenliği ailelerin bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Spor ve oyun dünyasına ek olarak yapay zeka araçlarına duyulan ilgi, ebeveynlerin, çocuklarının dijital dünyadaki arama alışkanlıklarını, kullandıkları platformları ve ilgi alanlarını şekillendiren güncel trendleri anlamasının kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Ocak ve Şubat 2026 verilerini kapsayan Kaspersky Safe Kids raporu hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde çocukların yapay zeka araçlarına duyduğu merakı ortaya koyuyor.

Google aramalarının yaklaşık dörtte birini yapay zeka odaklı uygulama ve hizmetlerin oluşturması, bu platformlarla etkileşimin belirgin şekilde arttığını gösteriyor. ChatGPT, Gemini, Character.AI, Microsoft Copilot, Grok ve DeepSeek gibi araçlar öne çıkarken; bu veriler yapay zekanın çocukların günlük dijital deneyimlerine giderek daha fazla entegre olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, bu noktada erişimi tamamen kısıtlamak yerine en etkili yaklaşımın bu araçları birlikte keşfetmek, kullanım sınırlarını belirlemek ve çocukların yapay zekanın hangi konularda güvenilir olup hangilerinde olamayacağını anlamalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

İletişim odaklı aramalar; Instagram, TikTok ve Pinterest gibi sosyal platformların etkisiyle genel sıralamada ikinci sırada yer alırken, onları YouTube ve Netflix liderliğindeki video akış platformları takip ettiğine dikkati çekilen araştırmada, YouTube, Türkiye'deki çocukların toplam uygulama kullanım süresinin üçte birinden fazlasını oluşturarak, küresel trendlerle paralel bir şekilde çocuklar için temel içerik platformu olma konumunu sürdürüyor. Instagram ve WhatsApp, ülkede en popüler ikinci ve üçüncü uygulamalar arasında yer alıyor.

YouTube arama trendlerinde müzik açık ara ilk sırada yer alırken, K-pop içeriklerinin yanı sıra çizgi filmler ve içerik üreticilerine yönelik yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Kaspersky, çocukların dijital güvenliğini sağlamak ve daha sağlıklı çevrim içi alışkanlıklar geliştirmelerini desteklemek için şu önerilerde bulundu:

Çocuklarla çevrim içi riskler hakkında açık iletişim kurun ve güvenliklerini sağlamak için net kurallar belirleyin.

Oyun deneyimini güvence altına almak için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanarak zararlı dosya indirmelerini önleyin.

Yeni ortaya çıkan tehditler hakkında bilgi sahibi olun ve daha güvenli bir dijital ortam oluşturmak için çocukların çevrim içi faaliyetlerini aktif şekilde takip edin.

Ekran süresini yönetmek, uygunsuz içerikleri engellemek ve konum takibi gibi ebeveyn kontrol özellikleri hem çevrim içi hem de çevrim dışı koruma sağlayan dijital ebeveynlik uygulamalarından yararlanın.