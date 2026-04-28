Huawei, 7 Mayıs 2026 tarihinde Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan 'Now Is Your Spark' Yenilikçi Lansman Etkinliğini resmi olarak duyurdu. Bu lansman etkinliğinde amiral gemisi tabletler, giyilebilir cihazlar ve akıllı telefonlardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi tanıtılacak.

PRNewswire / BANGKOK (İGFA) - Huawei, teknolojiyle günlük yaşamı zenginleştirerek ve inovasyon yoluyla geleceğin sınırlarını keşfederek, tüm senaryolarda akıllı deneyimlerle her kullanıcıya ilham vermeyi hedefliyor.

Bu lansman etkinliğinin en önemli anlarından biri olarak, amiral gemisi tablet HUAWEI MatePad Pro Max dünya çapında ilk kez tanıtılacak.

HUAWEI MatePad Pro serisi, sınıfının en iyisi üretkenlik ve yaratıcılık özellikleriyle her zaman kapsamlı bir deneyim devrimi sunmuştur. Bu yeni cihaz, hafif tasarımı, PC düzeyinde üretkenliği ve PaperMatte Ekranı ile Huawei'nin bugüne kadarki en iyi tableti olup, iş, yaratıcılık ve yaratıcı ifade için yepyeni olanaklar sunuyor.

Giyilebilir cihazlar sektöründe HUAWEI WATCH FIT Serisi, dünya çapındaki tüketiciler tarafından geniş çapta beğeni toplamaya devam ediyor.

Nisan 2026 itibarıyla sevkiyatlar 24 milyon adedi aşarak, moda spor akıllı saat pazarında yeni bir çığır açtı. Seri, profesyonel spor rehberliği ve sağlık yönetimi özellikleri sağlarken hafif ve rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.

Bangkok'ta düzenlenecek Huawei Yenilikçi Lansman Etkinliği'nde, yepyeni HUAWEI WATCH FIT 5 Serisi ilk kez görücüye çıkacak. Kullanıcıların kişisel tarzlarını yansıtmaları, sporun keyfini keşfetmeleri ve sağlık durumlarını günün her saati takip etmeleri için ideal bir yol arkadaşı olmaya hazırlanıyor. Ayrıca, bu lansman kapsamında, maratonlar için özel olarak tasarlanan ve koşunun her adımını bilimsel olarak desteklemek üzere geliştirilmiş veri analiz özelliklerine sahip HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition da tanıtılacak. Ayrıca Huawei, dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Francesca Amfitheatrof ile işbirliği içinde tasarladığı ilk mücevherli akıllı saati, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition'ı tanıtmayı planlıyor. Beş yılın ardından muhteşem bir dönüş yapan bir diğer ürün ise yeni nesil premium çocuk saati HUAWEI WATCH KIDS X1 Serisi.

Akıllı telefon segmentinde, HUAWEI nova 15 Max dünya çapındaki tüketicilere daha gelişmiş bir deneyim sunacak. Görüntüleme teknolojisi, pil ömrü ve güvenilir kalitesindeki güçlü yönlerini bir araya getiren bu cihaz, gençlerin hayatın anlarını yakalamaları ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için ideal bir arkadaştır.

Now Is Your Spark — her birey, değişimi tetiklemek için dünyayı aydınlatabilir; teknoloji ise bu gücü ateşlemek, birbirine bağlamak ve güçlendirmek için bir meşale görevi görür.

Huawei, tutkuya bir ses, ilhama bir amaç ve ifadeye bir sahne sunarak, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin yenilikçi teknolojilerle kendi hikayelerini yazmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.