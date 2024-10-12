Kocaelispor’un iki efsanesi Taner Gülleri ve Kaan Dobra, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda taraftarlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - 14. Kocaeli Kitap Fuarı bu kez Kocaelispor’un efsane isimleri Taner Gülleri ve Kaan Dobra’yı ağırladı. Taraftarlar Gülleri ve Dobra’yı kendilerine özel pankartlarla karşıladı. Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık moderatörlüğünde “Şehrin Umudu Kocaelispor” konulu söyleşi gerçekleştiren ünlü golcüler, Kocaelispor’un ve Kocaeli’nin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

“EN GÜZEL GOLÜ ESKİŞEHİRSPOR’A ATTIM’’

Yeşil siyahlıların tarihe damga vurmuş isimlerinden Taner Gülleri yaptığı konuşmada, Kocaelispor camiasının en vefalı camialardan birisi olduğunu belirtti. Futbol hayatında en güzel golünü Eskişehirspor maçında kaydettiğini anlatan Gülleri, “Eskişehir’de 2-0 geriye düşmüştük. Ben dakika 44 ve 45’te goller attım. 2. attığım gol inanın futbol hayatım boyunca attığım en güzel goldü. Topu kimse görmedi. Taraftarlarımız bile gol olduğunu 2 saniye sonra fark edip ayağa kalktı. O maç 2-2 bitmişti ve biz o sezon şampiyon olmuştuk” dedi.

“AMACIM FUTBOLCU YARATMAK”

Polonya’da doğan ama Kocaelili olan Kocaelispor’un efsane ismi Kaan Dobra ise 30 yıldır Kocaeli’de yaşadığını ve nereye giderse gitsin Kocaeli’ne döndüğünü dile getirdi. Kocaelispor’da çok güzel bir kariyeri olduğunu ifade eden Dobra, taraftarlardan kendisine yöneltilen soru üzerine yöneticisi olduğu futbol okuluyla ilgili şu sözleri söyledi; ‘’Bizim amacımız futbolcu yaratmak. Benim için şampiyonluk 2. sırada bile değil. Futbol yetenek işi. Süper Lig’de oynamak için olağanüstü yeteneğe sahip olmak gerek. 100 çocuğun içinde 1 tane futbolcu oluyor. Bu dünyanın her yerinde maalesef böyle.”