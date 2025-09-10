Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayında düzenlenecek 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde önemli bir kültür hizmetini hayata geçirdi. Bu kapsamda Kocaelili yazarlar, okurlarıyla fuarda buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na ön hazırlık kapsamında “Kocaeli’nin Yazarları Fuarı” düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşlar ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Kent Konseyi ve Halk Kürsüsü Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte onlarca yazar, 9-14 Eylül tarihleri arasında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde imza günleri düzenleyecek.

Kocaeli’nin Yazarları Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, yerel yazarlar ve vatandaşların katılımıyla İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde açıldı.

ABİŞ, YAZARLARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, açılış öncesinde fuara katılan yerel yazarları stantlarında ziyaret ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yazarlarla sohbet eden Abiş, eserleri yakından inceleyerek bilgi aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta ilk konuşmayı Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç yaptı. Kentin kültür atmosferine önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Sevinç, “Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, YEDEP ve STK’lara çok teşekkür ederim. Fuara katılım gösteren tüm yazar dostlarıma da ayrıca saygılarımı sunuyorum” dedi.

“KENTE ANLAMLI BİR KÜLTÜREL KATKI SUNDU”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise konuşmasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı’na (YEDEP) dikkat çekti. Projenin hayata geçmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük katkısı olduğunu ifade eden Çetin, “YEDEP bir Tahir Büyükakın projesidir. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Çetin, Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’nın 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kente anlamlı bir kültürel katkı sunduğunu da vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak edebiyatı, düşünceyi ve kültürel zenginlikleri kentin her köşesine taşımayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Abiş, “Bu anlayışla 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na giden yolda kentimizin kültürel atmosferini daha da canlandıracak önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Abiş, yerel yazarlar açısından Kocaeli Kitap Fuarı’na bir hazırlık niteliği taşıdığını belirterek, "Yerel yazarlarımızın sesi daha çok duyulsun, eserleri daha geniş kitlelere ulaşsın istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir şehri geleceğe taşıyan şey yalnızca yolları, köprüleri değil; kültürü, sanatı, kitapları ve fikirleridir.” diyerek, fuara katkı sunan tüm kurumlara, mesai arkadaşlarına ve okurlara teşekkür etti.

Tören, fuara katılan yazarlarla birlikte çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.