İzmit Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla Gülümse Kafe’de anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar ve aileleri, özel programda bir araya gelerek hem Babalar Günü’nü kutladı hem de keyifli anlar yaşadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla Gülümse Kafe’de anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar ve aileleri, özel programda bir araya gelerek hem Babalar Günü’nü kutladı hem de keyifli anlar yaşadı.

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Programa; Kocaeli Muhtarlar Derneği ve Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Kaçan, Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Akbaş, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Sevgi Koyun, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy’un yanı sıra; CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Altunal Solmaz, Başiskele İlçe Başkanı Uğur Falay, Kandıra İlçe Başkanı Gürcan Yalçıntuğ, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm katılımcıların Babalar Günü’nü kutlayarak, hem ailesine, hem mahallesine hem de İzmit’e yürekten bağlı olan insanlarla bir arada olduklarını belirterek, bu buluşmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Hürriyet, muhtarların sadece görevlerini değil, gönül bağını da taşıdıklarını vurgulayarak, hep birlikte daha güzel bir Kocaeli için yürümeye devam edeceklerini söyledi.