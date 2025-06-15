İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne katılarak üreticiler ve festivale katılan yurttaşlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, balkon bahçeciliği ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak, süs bitkiciliği sektörüne destek vermek amacıyla bu yıl ilk kez İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne ev sahipliği yapmaya başladı.

Kültürpark'ta kurulan festival alanında üretici stantları ve çiçeksever yurttaşlar bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da festivale katılarak hem üreticiler hem de ziyaretçilerle buluştu.

Renk renk çiçeklerin yer aldığı stantları gezerek üreticilerle sohbet edip alışveriş yapan Başkan Tugay, İzmirlilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Başkan Tugay'ın hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten yurttaşlar, Başkan Tugay'a teşekkür etti.

BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

Stant gezisi sırasında 4 yaşındaki Şevval Yılmaz ve 12 yaşındaki Kumsal Göylüsü'ye çiçek hediye eden Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Güçlendirme Tohumları Projesi” kapsamında oluşturulan serada kaktüs ve sukulent bitkileri üreten üretici kadınların standını da ziyaret etti. Burada üretici kadınlarla sohbet ederek alışveriş yapan Başkan Tugay, 10 yaşındaki Ecem Akdoğan'ın sürprizi ile karşılaştı. Akdoğan, Başkan Tugay'a çiçek hediye ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Süs bitkileri üreticileri, kooperatifler ve yerel üreticileri, tüketici ile doğrudan buluşturan festivalin 13 Haziran'da yapılan açılışında, 25 bin sebze fidesi de yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.