Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni'ne katıldı. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından ozanları Kayseri'de buluşturan programda konuşan Büyükkılıç, 'TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'mize bu güzel organizasyon yakıştı' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, sözün, sazın ve kadim Türk kültürünün buluşmasına sahne oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, il protokolü, âşıklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri'de Saz ve Söz Geleneği Buluştu

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan âşık ve ozanların katıldığı şölen, Türk halk kültürünün en önemli sözlü edebiyat geleneklerinden biri olan âşıklık geleneğinin seçkin örneklerini Kayserililerle buluşturdu.

Gecede farklı yörelerden gelen ozanlar sazları ve sözleriyle kültürel mirası yaşatırken, geleneksel halk şiirinin ve âşıklık sanatının farklı coğrafyalardaki yansımaları da aynı sahnede buluştu.

Programda Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasından sanatçıların performansları büyük ilgi görürken, Kayseri'nin yetiştirdiği âşık ve ozanlar da kendi eserleriyle geceye renk kattı.

'Kayseri'mize Yakışan Bir Organizasyon'

Şölende vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak önemli bir kültürel sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Büyükkılıç, şöyle konuştu:

'TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'mize bu güzel organizasyon yakıştı. İnşallah daha görkemli çalışmaları yapmak üzere hep beraber el ele, gönül gönle diyorum. Siz değerli hemşehrilerimiz ile katılımcılara ayrıca teşekkür ediyoruz.'

Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihî ve kültürel mirasının korunması, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kültür-sanat faaliyetlerine önem verdiklerini ifade etti.

Vali Çiçek: 'Âşıkları Dinlediğimizde Özümüze Dönüyoruz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de gecenin kültürel anlamına vurgu yaparak, âşıkların Türk milletinin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çiçek, 'Yine muhteşem bir gece yaşattınız. Geldiğimiz andan itibaren muhteşem bir sanat şöleni yaşadık. Biz âşıkları dinlediğimizde özümüze dönüyoruz. Bu millet ilelebet var olacak diye dua ediyoruz ya, Cenab-ı Allah ozanlarımızı eksik etmesin. Onların diyar diyar Türk dünyasında dolaşmasını eksik etmesin. Hepinize teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, yalnızca bir sanat programı olmanın ötesinde, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinin yaşatılması ve farklı coğrafyalar arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi açısından da önem taşıdı.

Şölende sahne alan âşık ve ozanlar, Anadolu'nun farklı bölgelerinden ve Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden taşıdıkları kültürel birikimi saz ve sözleriyle Kayseri'de buluşturdu.

Programın sonunda âşıklar ve sanatçılar, kendilerini Kayseri'de vatandaşlarla buluşturan organizasyondan dolayı Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni'ne; Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği de destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla şehrin kadim kültürünü ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtacak kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürürken, 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni de bu kapsamda Türk dünyasının ortak kültürel mirasının Kayseri'de buluştuğu önemli organizasyonlardan biri oldu.

*