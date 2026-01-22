Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi'nde araç geçişlerini daha düzenli hale getirmek için dönel kavşak inşa etti. Dönel kavşak, bölgedeki trafik akışını rahatlattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını daha da rahatlatacak yeni arter ve kavşak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gebze'de yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla üstyapı düzenlemelerini birer birer hayata geçirirken, bu çalışmalara bir yenisi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde eklendi. Barış Mahallesi'ni Dr. Zeki Acar Caddesi'ne bağlayan kritik güzergâhta hizmete giren dönel kavşak, araç geçişlerini daha düzenli hale getirdi.

SÜRÜCÜLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Bu düzenleme ile özellikle yoğun saatlerde yaşanan beklemeler büyük ölçüde azaltıldı. Dr. Zeki Acar Caddesi'nde hizmete giren dönel kavşakla trafik daha akıcı hale geldi. Hem daha güvenli hem de akıcı bir trafikte yol alan sürücüler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.