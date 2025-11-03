Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni saha ekibi 'Göz Kulak', 12 ilçede modern araçları ve uzman personeliyle sahadaki sorunları tespit ederek hızlı ve etkili çözümler üretiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlattığı A Takımı projesiyle büyük bir başarıya imza atarken, bu başarıyı 'Göz Kulak' birimi ile taçlandırdı.

Sahadaki sorunları vatandaşlardan önce tespit edip çözmeyi amaçlayan ekip, 12 ilçede henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçları önceden tespit ederek hızlı, dinamik ve sürdürülebilir bir üst hizmet anlayışını amaçlıyor.

12 İLÇEDE KENTİN GÖZÜ VE KULAĞI OLACAKLAR

Kent genelinde 12 ilçede aktif olarak göreve başlayan 'Göz Kulak' birimi, modern elektrikli araçları ve uzman personeliyle kentin dört bir yanında hizmet verecek. Araçlı ve yaya ekiplerle düzenli denetimler gerçekleştiren ekip, şehrin her noktasını adım adım takip ediyor. Her ilçede 12 araç ve personelle görev yapan Büyükşehir'in yeni saha ekibi; yol, kaldırım, trafik güvenliği, altyapı ve çevre düzeni gibi alanlarda oluşabilecek sorunlara anında müdahale ederek vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ekip, kentin gözü ve kulağı olarak, ihtiyaç duyulmadan önce sahada çözüm üreten proaktif hizmet anlayışının en güçlü temsilcisi konumunda yer alıyor.

KOORDİNELİ GÜÇ; A TAKIMI, YOL BAKIM TİMİ VE GÖZ KULAK

Göz Kulak biriminin sahada tespit ettiği olumsuzluklar, hızlı biçimde A Takımı'na raporlanıyor ve ekipler tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Bu sayede olası tehlikelerin önüne geçilerek kentte güvenli, konforlu ve düzenli bir yaşam alanı oluşturuluyor. Göz Kulak Birimi, A Takımı ve Yol Bakım Timi tam bir koordinasyon içinde çalışarak Kocaeli genelinde güçlü bir hizmet ağı oluşturuyor. Üçlü yapı, vatandaşların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt veren, dinamik, sürdürülebilir ve çözüm odaklı bir sistemin temelini oluşturuyor.