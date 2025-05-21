Kocaeli Büyükşehir, vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunmanın gururunu yaşarken, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından bu yıl da Kocaeli’ndeki 9 plaja “Mavi Bayrak” ödülü verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından “2025 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri” açıklandı ve Kocaeli’nde bulunan 9 plaja “Mavi Bayrak” ödülü verildi.

BÜYÜKŞEHİR, MAVİ BAYRAK SAYISINI HER YIL ARTTIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’ni korumak için tüm fedakarlığı ile çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için yaptığı çalışmaların meyvesi olarak ilk defa 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonraki yıllarda da her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayısını arttırdı. Büyükşehir, aldığı tüm ödüllerin sürdürülebilirliğini de başarılı bir şekilde sağladı.

KOCAELİ’NDE 9 PLAJA MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı “Mavi Bayrak” ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Türkiye, bu başarıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3. sıradaki yerini korudu. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanması sonucunda; Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 adet plaj “Mavi Bayrak” ile ödüllendirildi.

KÖRFEZ İÇİN DEV TEMİZLİK PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak başarısının sürdürülebilirliği için yalnızca kıyı hizmetlerinde değil, denizimizin derinliklerinde de önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Avrupa’nın en büyük çevre temizlik projelerinden biri olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi ile 2024 yılında 1,1 milyon metreküp dip çamuru Körfez’den çıkarıldı. Bu çalışma ile deniz tabanındaki kirlilik azaltıldı, su kalitesi iyileştirildi ve körfez ekosisteminin yeniden canlanması hedeflendi.

DENİZLER 7/24 KORUNUYOR VE İZLENİYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından; denizlerimizi korumak amacıyla 7 gün 24 saat denetim faaliyetleri, bilimsel izleme çalışmaları, deniz çöpleri ile mücadele çalışmaları, balıklandırma, yapay resif ve biyoçeşitlilik izleme gibi biyolojik çeşitliliği koruma ve arttırmaya yönelik çalışmalar, çevre farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir deniz bırakmak için çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir, Mavi Bayraklı plajlarla vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunmanın gururunu yaşıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIN ÖZELLİKLERİ

Gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak; temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü, ayrıca uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğindedir. Plajlar için; öncelikle temiz deniz suyu ve sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren Mavi Bayrak, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir.​

PLAJLAR İÇİN 33 AYRI KRİTERİ BULUNUYOR

Uluslararası alanda, merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation For Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen ve dünyada 50’den fazla ülkede uygulanan Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriteri bulunmakta ve ödül alan plajlarda bu Mavi Bayrak kriterlerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan sertifikalı Plaj Mavi Bayrak Temsilcisinin bulundurulması zorunludur.