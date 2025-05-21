Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklik yaptı. Makarna imalatı, askeri hava taşıtları ile uzay araçlarının bakım-onarımı ve kurye faaliyetleri “tehlikeli” sınıfına alındı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde güncelleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, “doldurulmuş ve dondurulmuş olanlar dahil makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı”, “askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının bakım-onarımı” ile kara, deniz ve hava yoluyla yapılanlar dahil “kurye faaliyetleri” tehlikeli sınıfına dahil edildi.

Tebliğde, 'tehlikeli' sınıfa dahil olan kurye faaliyetlerinde evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık ile gıda dağıtım faaliyetleri hariç tutuldu.