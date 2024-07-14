Körfez sularını uluslararası yarışlara ev sahipliği yapan bir merkez haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları’na ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şehri denizle bütünleştirme vizyonunu ön planda tutarken, Körfez sularını uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan bir merkez haline getirerek su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırıyor.

Kocaeli’nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu her fırsatta belirten ve Turizm Master Planı’nı hayata geçiren Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi’nin uluslararası bir denizcilik buluşması alanı olması için girişimlerde bulunarak etkinliklerin Kocaeli’nde düzenlenmesini ve bu etkinliklerin gelenekselleşmesini sağlıyor.

Su sporlarına verdiği desteklerle büyük bir vizyon ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir dünya çapında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Uluslararası Yelken Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleştirilen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları’nda 14 ülkeden 36 takım ve 72 sporcu bir hafta boyunca şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Yelken sporuna gönül veren sporseverler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelerek Kocaeli’nin eşsiz mavi sularında denize meydan okuyan yelkencileri ilgiyle takip etti.

YELKENDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün destek verdiği 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları’nda cumartesi günü final heyecanı yaşandı. Genel kategoride 72 yelken numaralı Fransız sporcular Matisse Pacaud ile Lucie De Gennes şampiyon olurken U21 kategorisinde ise 187 yelken numaralı Slovenyalı sporcular Martin Fras ile Mija Škerlavaj şampiyonluk ipini göğüsledi.

Darıca Balyanoz Koyu’nda bir hafta boyunca kıran kırana geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için tören düzenlendi.

Gerçekleştirilen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Yunanistan Yelken Federasyonu Başkanı Nicki Papathanisıou ve sporcular katıldı. Dereceye giren yelkencilere madalya ve kupaları Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.

GENEL KATEGORİ SIRALAMASI

1- FRANSA (Matisse PACAUD - Lucie DE GENNES)

2- FRANSA (Lomane VALADE - Julien BUNEL)

3- FRANSA (Manon PENNANEAC'H - Pierre WILLIOT)

4- TÜRKİYE (Efe TULÇALI - Defne DANİŞMEND)

5- POLONYA (Zofia KORSAK - Mikołaj BAZYLI)

6- POLONYA (Agnieszka PAWŁOWSKA - Bartłomiej SZLIJA)

7- POLONYA (Kacper PASZEK - Iga WIELCZYK)

8- ALMANYA (Laura PUKROPSKI - Thorben SCHLÜTER)

9- İSVEÇ (Hedvig LILJEGREN - Hugo LILJEGREN)

10- ALMANYA (Reamonn THEINER - Bente BATZING)

11- İNGİLTERE (Ella LANCE - William HEATHCOTE)

12- YUNANİSTAN (Lampis GIANNOULIS - Eleni GIANNOULI)

13- POLONYA (Rafał POGORZELSKI - Małgorzata GÓRNISIEWICZ)

14- MALEZYA (Muhammad Fauzi KAMAN SHAH - Juni Karimah NOOR JAMALI)

15- JAPONYA (Mio IIDA - Daisuke MATSUYAMA)

16- ALMANYA (Juliane ADELSSEN - Jonathan WILLE)

17- TÜRKİYE (Nehir GÜZELTUNA - Mete SALTIK)

18- ALMANYA (Catharina SCHAAFF - Colin LIEBIG)

19- JAPONYA (Kazuho ISHIKAWA - Amane NAGAI)

20- ALMANYA (Johann EMMER - Paula SCHÜTZE)

21- MALEZYA (Mohammad Shahieran RAIMAN - Angeline Pei WRIGHT)

22- UKRAYNA (Mykhailo BILOHORODSKYI - Polina ZATOCHNA)

U21 KATEGORİ SIRALAMASI

1- POLONYA (Martin FRAS - Mija ŠKERLAVAJ)

2- İNGİLTERE (Alice DAVIS - Oscar CAWTHORNE)

3- ALMANYA (Paul PORTHUN - Leonie BERGMANN)

4- POLONYA (Pola SCHMIDT - Maciej PANAŚ)

5- ALMANYA (Max KELLER - Linnéa POLSTER)