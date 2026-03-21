Kocaeli Büyükşehir, atıkları İzmit Körfezi'ne ulaşmadan engelliyor;

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizliği ve ekolojik dengenin korunması için örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kumla Deresi'nde biriken tortu ve katı atıklar, amfibi araçlarla temizlenerek toplam 12 metreküp atığın denize ulaşması önlendi.

DENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞMA

Deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan dere temizliğine titizlikle devam eden Büyükşehir ekipleri, derelere yerleştirilen sabit bariyerler sayesinde çevresel atıkların denize ulaşmasını önlüyor. Dere yataklarından taşınan veya çevreden gelen katı atık ve tortular, bariyerlerde birikerek kirliliğe neden olabiliyor; ekipler bu birikintileri amfibi araçlarla temizleyerek kontrol altına alıyor.

12 METREKÜP ATIK DENİZE ULAŞMADAN TOPLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son temizlik faaliyeti Kumla Deresi'nde yapıldı. Amfibi araçlar, bariyerlerde biriken tortu ve askıdaki katı atıkları özenle topladı. Çalışma kapsamında toplam 12 metreküp atık dere ortamından çıkarılarak bertaraf edildi. Böylece söz konusu atıkların deniz ekosistemine zarar vermesi önlenmiş oldu.