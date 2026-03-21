Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Osmangazi Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı süresince de vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışı nedeniyle ekipler teyakkuz haline geçerek yoğun bir mesai yürütüyor.

Ekipler tarafından, kar yağışının etkisini artırdığı Elmaçukur mevkisinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürütürken, ulaşımın aksamaması adına ana arterlerin yanı sıra ara yollarda da müdahalelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar sayesinde yolların güvenli hale getirilmesi sağlanırken, bayram ziyaretleri için yola çıkan vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi hedefleniyor. Ekipler, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde oluşabilecek buzlanma riskine karşı önleyici tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor.