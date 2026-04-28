Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Geleceği İnşa Eden Öğrenme Ekosistemleri' temalı Bursa Eğitim Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Eğitimde niteliği artırmak, ortak bir akıl oluşturmak ve yeni müfredatın sunduğu vizyonu sahadaki uygulamalarla buluşturmak amacıyla düzenlenen Bursa Eğitim Kongresi başladı. Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, akademisyenler, eğitim yöneticileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

İki gün boyunca sürecek olan kongrede; beceri temelli eğitimden dijital dönüşüme, yapay zekâ uygulamalarından kültürel aktarım süreçlerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak. 4 ayrı salonda toplam 185 bildirinin sunulacağı etkinlikte, ayrıca poster sunumları ve panellerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sunduğu öğrenme ekosistemleri derinlemesine ele alınacak.

Buluşmada söz alan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak bu anlamlı çalışmanın paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Yılmaz, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücü üzerinde durarak, 'Maarif modelimizle bu memleketin bağrından çıkacak adalet teklifinin dünyaya sunulacağı mecra eğitim kurumlarımızdır. Biz bu kurumların potansiyeline ve gücüne inanıyoruz.' diye konuştu.

Topluluğa seslenen Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, değişen dünya koşullarına uyum sağlamanın hayati önem taşıdığını dile getirdi. Otçu, millî ve manevi değerlerin koruyucu rolünü vurgulayarak, 'Millet olarak ayakta kalmamız, değişen koşullara en hızlı şekilde uyum sağlamamıza bağlıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacı da bu değişen dünyaya köklerimizden kopmadan eklemlenmektir.' ifadelerini kullandı.

Kürsüye çıkan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, modelin sadece bir müfredat değişikliği değil, bir medeniyet tasavvuru olduğunu belirtti. Çokgezer, yerli ve millî değerlerin önemine dikkat çekerek, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; kendi değer kodlarımızdan beslenen, insanı merkeze alan ve bütüncül gelişimi esas kabul eden bir anlayışı temsil etmektedir. Güçlü bir gelecek, ancak güçlü bir karakterle inşa edilebilir. Bu kongre, sahadan gelen tecrübelerin akademik birikimle buluştuğu dinamik bir öğrenme ekosistemidir.' dedi.

Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği performansın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitimde niteliği artırmayı ve 'Erdem-Değer-Eylem' çerçevesinde yeni nesiller inşa etmeyi hedefleyen kongre, 29 Nisan tarihine kadar bilimsel oturumlar ve panellerle devam edecek.