Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Babalar Günü'nü Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle kutladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Sanat Ekibi, babalar ve çocukları için özel bir program organize etti. Çarşıbaşı Meydanı'ndaki etkinlik, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla adeta bir şenlik havasında geçti.

Etkinlik alanında kurulan atölyede bir araya gelen minikler, belediye ekiplerince dağıtılan beyaz şapkaları hayal güçlerini kullanarak rengarenk boyadı. Babalarına kendi elleriyle hediye hazırlayan çocuklar tatlı bir telaş yaşadı.

Etkinliğin en duygusal anları ise mesaj panosunda yaşandı. Çocuklar, babalarına olan sevgi ve minnet duygularını kaleme aldıkları kartlara döktü. Yazılan bu içten mesajlar, alanda kurulan 'Babalar Günü Yıldız Panosu'na asılarak ölümsüzleştirildi.

Babalar, çocuklarından aldıkları bu el emeği hediyeler karşısında duygu dolu anlar yaşarken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de bu anlamlı organizasyon için teşekkürlerini iletti.