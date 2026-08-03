Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun %31,8'e düştüğünü açıkladı. Eğitim ve kiradaki gerilemeye dikkat çeken Şimşek, mali disiplinden ve fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü belirterek, yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8'e düştüğünü ifade etti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

Hizmet enflasyonundaki katılığın azalmaya başladığına dikkat çeken Şimşek, eğitim ve kira kalemlerinde yıllık enflasyonda önemli gerilemeler yaşandığını belirtti. Bakan Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre eğitim enflasyonunun 31 puan, kira enflasyonunun ise 34 puan azaldığını kaydetti.

Küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Şimşek, jeopolitik risklerin yakından takip edildiğini ve bu süreçte etkin şekilde yönetildiğini ifade etti.

Mali disiplinin korunacağını ve fiyat istikrarının sağlanmasının temel hedef olmaya devam edeceğini belirten Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı risklerin etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefinden taviz verilmediğini söyledi.