Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Küplüpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, aşure ikramında bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Aydın, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Her fırsatta bir araya geldiği mahalle sakinleriyle, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, ortak akıl anlayışıyla hizmet üretmeyi sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programında Küplüpınar Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Aydın'a, Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

Muharrem ayının en önemli geleneklerinden biri olan aşurenin bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşan Başkan Aydın, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Aşure ikramının ardından her yaştan mahalle sakiniyle yakından ilgilenen Başkan Aydın, Osmangazili vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek sohbet etti.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayının taşıdığı manevi değerlere dikkat çekerek, 'Küplüpınar Mahallemizde kazanlar kaynadı, gönüller bir oldu. Komşularımızla aynı sofranın etrafında buluşup aşuremizi paylaştık, güzel sohbetlere ortak olduk. Muharrem ayının taşıdığı kardeşlik ve dayanışma duygusunun kentimizde her daim yaşanmasını diliyorum.' dedi.

Başkan Aydın ile birebir temas kurarak, düşüncelerini paylaşan Küplüpınar Mahallesi sakinleri hizmetlerinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.