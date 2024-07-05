Kocaeli Büyükşehir A Takımı, traktöre monte edilen aparatla tehlike oluşturacak şekilde yola taşan otları temizliyor, çalılıkların ve dikenli sarmaşıkları buduyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda, yaz sezonuyla birlikte il genelindeki kırsal mahallelerde trafiği tehlikeye sokacak şekilde yola taşan çalılıkları ve dikenli sarmaşıkları temizliyor.

A TAKIMI HER YERDE

Tam donanımlı araç, gereç ve iş makineleriyle kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılayan A Takımı ekipleri, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekipleri, muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getirerek, yapılan hizmetlerle göz dolduruyor.

YOLLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

A Takımı ekipleri, il genelinde kırsal mahalleler başta olmak üzere üzeri toprak ve çalılıklarla kaplanarak tıkanan V kanallarını küçük ekskavatör kepçe ile açan ekipler, traktöre monte edilen aparat ile trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yola taşan otları temizliyor, çalılıkların ve dikenli sarmaşıkların budama işlemini gerçekleştiriyor. Yollarda güvenlik önlemi alarak çalışmalarını yürüten ekipler, otların ve sarmaşıkların kapattığı işaret levhaları ile trafik tabelalarının önünü açarak, sürücülerin emniyet içinde seyahat etmesini sağlıyor. Çalışmaların, il genelinde yaz boyunca süreceği bildirildi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve A Takımı ekiplerine teşekkür etti.